Issue d'une formation n BAC+ 2 Assistante de Gestion PME-PMI et d'un parcours professionnel riche et varié je dispose de 3 années d'expérience dans ce domaine.

Je souhaite mettre à profit mes compétences.

J'ai été amené à exercer dans différents secteurs d'activités ce qui me rend aujourd'hui polyvalente et me permet de m'adapter rapidement à un nouveau poste et environnement de travail.