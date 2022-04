Julie LEVE

Récemment diplômée du Master programme Grande Ecole de l’ESC Rennes School of Business, spécialisée en Marketing International, je suis en recherche active d'une belle opportunité en France ou à l'étranger.



Mes expériences dans différents secteurs -spatial, les télécommunications, la santé, la grande distribution- m’ont permis de développer mes capacités d’adaptation et d’assimiler rapidement chaque spécificité du secteur concerné. L’organisation, la gestion et la participation aux événements Internationaux (salons, séminaires, congrès), la réalisation d’études de marché pour le lancement de nouveaux services ou produits à l’étranger, l’analyse marketing quantitative et qualitative, la rédaction de dossiers et communiqués de presse en collaboration avec une agence de presse, ou encore la réalisation d’actions commerciales comme la prospection d’entreprises pour de nouveaux partenariats n’ont plus de secrets pour moi !



De plus, j’ai aussi pu acquérir des enrichissantes expériences à l’international en tant qu’étudiante Erasmus durant une année, à Nottingham Trent University, puis six mois, à l'Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cela m’a permis d’accroître mes connaissances linguistiques et de développer mes qualités personnelles telles que l’adaptabilité et le sens du travail d’équipe.



Mes compétences :

Études marketing

Team building

Travail en équipe

Gestion événementielle

Gestion de projet

Relations Publiques

Développement commercial

Marketing

Communication