Julie LÉVÊQUE

Je travaille actuellement au laboratoire oceania, où j'analyse principalement du vins, et plus généralement l'ensemble des boissons.



J'ai acquis une bonne expérience en développement de méthodes analytiques, d'une part grâce à l'emploi que j'occupais jusqu'à présent dans lequel j'ai été en charge de développer et mettre en place une méthode d'analyse de l'acrylamide dans l'eau, et d'autre part grâce aux 2 stages de 6 mois que j'ai réalisés pour la validation de mon Master 1 et de mon Master 2. Ces stages ont été réalisés dans le domaine de l'environnement : analyses de pesticides dans les fruits et légumes pour le premier stage (GIRPA, Beaucouzé, 49) et analyses de médicaments vétérinaires dans l'eau pour le second (LERES, Rennes, 35).



Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter mon parcours, et à me contacter.



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

Chimie analytique

RMN

Chromatographie

Contrôle qualité