Julie LEVEUGLE

Les différentes formations que j’ai suivies au cours de mon cursus scolaire et plusieurs expériences professionnelles me permettent aujourd’hui d’intervenir dans des projets d’inventaire, de conservation et de valorisation du patrimoine, comme dans la promotion et la réalisation d’événements culturels. Parallèlement, je suis en mesure de concevoir des supports de communication, dédiés à une structure ou un événement en particulier, comme d’animer un site internet et les réseaux sociaux.