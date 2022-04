Julie LHOMMET

Née le 07/03/1990

julie.lhommet@hotmail.fr

Permis B et véhicule personnel



En poste en tant que chef de secteur commercial make up artist NARS.



Passionnée par la vente et le maquillage j'ai pu acquérir au fil de mon parcours professionnel des qualités d'organisation et ainsi devenir une réelle force de vente.



Déterminée et impliquée dans mes choix professionnels j'ai su faire preuve d'optimisme et de transmission afin de réaliser au mieux mes objectifs aussi bien dans la vente, le management, la formation et le recrutement.



Mes compétences :

Vente

Animation

Management

Formation

Recrutement

Merchandising