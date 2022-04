Julie LORENZATTI

Dynamique, rigoureuse, organisée et appliquée, mon sens du relationnel et mon envie constante de toujours apprendre plus, me permettent de m'adapter très rapidement. Toujours à l'affût des nouveautés, changements, ou améliorations liés à mon activité pour évoluer dans ma manière de concevoir, percevoir et gérer mes tâches, je créer régulièrement des outils afin de faciliter ma gestion courante.



Mon objectif : m'orienter dans un secteur qui me permettra de faire évoluer ma carrière, et mettre à disposition d'un groupe, d'une PME, ou d'une administration autre, mes compétences et mon savoir faire acquis depuis 2002 dans l'assistanat.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Ciel

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Internet

Microsoft PowerPoint

Facturation

Relation fournisseurs

Congé Individuel de Formation

Marchés publics

Recrutement

Programmation neuro-linguistique