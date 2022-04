Julie LOUIS

Au cours de mon cursus universitaire j’ai acquis des connaissances en qualité, en marketing de projet ainsi qu’en management de projet et de stratégie. Mon souhait serait d’intégrer une équipe projet dans le domaine de l’événementiel ou de la communication. N’ayant pas à ce jour eu l’opportunité de mettre en évidence mes qualités dans ce type de poste, je serais également vivement intéressée par un poste en relation avec une activité projet dans différents domaines.



Durant les expériences successives qui ont jalonné mon parcours, j’ai eu l’occasion de mettre en évidence mon sens du relationnel en transversal, de démontrer des qualités d’analyse et de rigueur ainsi qu’une faculté d’adaptation rapide aux différents outils et environnements informatiques utilisés.



Dynamique et organisée, je saurais vous faire part de ma motivation et de la constance dont je fais preuve dans mon travail. Confrontée à divers secteurs d’activité et à leurs spécificités professionnelles, j’ai notamment exercé dans l’industrie, le secteur automobile ainsi que dans le bâtiment. Une collaboration serait l’occasion de vous révéler tout mon potentiel à faire évoluer vos projets.



Mes compétences :

Comptabilité