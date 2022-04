Julie LOURDEL

Tous les aspects du marketing et de la communication me passionnent, que ce soit le développement et la mise sur le marché de lignes de produits, la mise en œuvre de plans d’actions commerciales, les suivis opérationnels de campagnes multicanal, l’élaboration d’outils d’aide à la vente, mais aussi la responsabilité des budgets, ou encore le pilotage de plans média et la gestion des relations presse.

Grâce à ma formation complète en marketing, et à mes différentes expériences dans ce secteur et dans la communication, je dispose de bonnes aptitudes qui me permettraient d'être rapidement opérationnelle au sein de vos équipes.



Mon parcours est riche en apprentissage et en diversité. Tout d’abord, en tant que responsable marketing communication dans une jeune entreprise, j’ai plaisir à mettre en œuvre les stratégies marketing d’une dizaine de nouveaux produits par an. En charge de la communication, je pilote les plans médias tout en supervisant les relations presse. Enfin, j’ai pour tâche de développer régulièrement de nouvelles solutions merchandising. Lorsque j’étais chef de projets international, j'ai développé et lancé sur le marché des produits de maquillage, en m’occupant totalement de l’opérationnel. J’ai également été nommée responsable merchandising, lorsque j’ai redéfini entièrement l’identité visuelle de la marque. En tant que chef de projets marketing local, j’avais la responsabilité de gérer des campagnes de marketing direct, en m’appuyant sur différents supports, afin de prospecter et fidéliser les clients d’une enseigne de distribution répandue.



Ces expériences professionnelles réussies m'ont permis d'occuper des fonctions transversales à responsabilités, nécessitant une autonomie, un esprit de synthèse ainsi qu'un grand sens de l'initiative.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

Ciel

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint