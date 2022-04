Julie MACHILLOT

Avec Apitalent, soyez les pionniers de la mise en oeuvre de la Flexi-sécurité.



Apitalent est votre nouvelle plateforme de gestion de la mobilité inter-entreprises.



Qu’est ce que la mobilité Inter-entreprises ?



Basée sur le volontariat des salariés, la mobilité inter-entreprises vous permet de gérer par anticipation vos ressources humaines (recrutement et départ), sécuriser les parcours de vos salariés et réduire vos charges dans un cadre sécurisé.



Deux possibilités :



- Mobilité à but Temporaire

La loi Cherpion n° 2011-893 du 28 juillet 2011 permet à un salarié en CDI de travailler au sein d’une autre entreprise pour une durée déterminée. Un accord tripartite matérialise la mise à disposition qui est facturée à l’entreprise d’accueil, prix coûtant.



- Mobilité à but définitif

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sécurise le transfert d’un salarié d’une entreprise à une autre en lui garantissant pendant toute la période d’essai un droit de retour au sein de son entreprise d’origine aux mêmes conditions.



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Ressources humaines

Conseil

RH

Recrutement

Réorganisation

Comptabilité

GPEC

Lobbying