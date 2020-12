Julie MARIE

Je suis une jeune Vendeuse de 23 ans dynamique et passionnée par le secteur de la vente et du commerce , je souhaite évoluer dans le secteur d'activité du LUXE en temps que conseillère Vendeuse



Je suis actuellement Etudiante en BTS MUC

Je suis à la recherche d'un stage non rémunéré ,pour valider mon diplôme et pour acquérir de l'experience professionnelle,



Je suis Jeune , motivée et dynamique et j'ai un excellent sens du contact . Je suis entièrement disposée à répondre à toutes vos questions mesdames , messieurs , utilisateurs de Viadéo.

A vos claviers!



Mes compétences :

Argumentaire de Vente

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Sens de l'initiative

Sens du contact

Esprit d'équipe