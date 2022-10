Julie MARTINEZ

Forte de 3 années d'expériences au sein du groupe SNCF, j'ai eu l'occasion d'appréhender la fonction RH et l'accompagnement de l'Humain. Ainsi, l'un de mes projets d'entreprise m'a amenée à accompagner une fusion d'établissements sur le volet RH, incluant de fait la conduite du changement, la projection et l'organisation d'un pôle RH, la communication RH, la modification du SIRH, etc. Enfin, j'ai pu gérer en autonomie certains sujets tels que l'évaluation des RPS, l'absentéisme, la gestion de l'intérim, le recrutement, la gestion de projet liée à une refonte de processus via Office 365 etc.



Je suis désormais à la recherche de responsabilités en tant que Chargée de Développement RH au sein d'une structure basée sur le bassin clermontois, qui aurait besoin de suivre et d'accompagner un projet de transformation RH, d'attirer et fidéliser ses collaborateurs ; où je pourrais contribuer à la stratégie globale d'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Apple Mac

Gestion des intérimaires

Recrutement