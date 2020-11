La Racine Bleue : https://www.laracinebleue.com/ - https://www.facebook.com/LRBleue/



www.juliemercey.com - https://www.facebook.com/julie.mercey/



Forte de 10 ans d'expérience, je vous propose d’une part des prestations spécialisées en communication en adéquation avec votre entreprise et ses valeurs, et d’autre part un accompagnement pour vous aider à gérer votre communication visuelle et son évolution au fil du temps.



MON SAVOIR-FAIRE a pris sa source en entreprise, au sein d’une équipe marketing. La multitude de projets réalisés a forgé mon expérience en me permettant de toucher à tout et pour tous : j’ai essentiellement travaillé avec le marketing et le webmaster mais aussi pour les développeurs, la documentation et les ressources humaines. J’ai collaboré également avec des prestataires extérieurs : des imprimeurs, des photographes, divers spécialistes, etc.



"BEAU" : sachez que pour moi il ne s'agit pas simplement de faire joli mais de bien comprendre votre besoin et vos objectifs, puis d'utiliser mon expérience pour vous forger une identité qui fonctionne et une communication claire, cohérente et attractive qui appuiera votre réussite.



Mes compétences :

Graphisme

Infographie

Plaquettes

Mise en page

Acrobat Pro

Publicité

Adobe Photoshop

Maquette web

Web & print

Stand

Brochures

Adobe InDesign

Affiches

Adobe Illustrator

PAO

Schémas

Emailing

Marketing

Communication