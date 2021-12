Nabil SADELLI

Je suis un Bureau d'Affaires BRAFCOM, nous fusons toutes transactions commerciales, nous sommes aussi Agent exclusif Algérie de la marque Chinoise LT LITENG MACHINERY spécialisée dans la fabrication des engins de travaux public tel que Bulldozers-excavators et Chargeurs, Agent exclusif Algérie de la marque Chnoise CORRAVENI spécialisée dans la fabrication des cabines de douche-baignoires et matériels en céramique certifié ISO 9001 pour la qualité, Agent exclusif Algé&rie de la marque Italienne FITTING spécialisée dans la fabrication de mobilier de bureau et meuble domestique en Aluminium et en bois, Agent exclusif Algérie de la marque Taiwanaise CHIAO TENG HSIN spécialisée dans la fabrication des échelles et escabeaux en aluminium.