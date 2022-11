Julie MEYERE

Je suis conseillère en économie sociale et familiale, ma spécialité est l'expertise de la vie quotidienne.

Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine du social: habitat/logement, budget, santé, vie quotidienne avec un public varié: personnes ou familles rencontrant des difficultés d'ordre social ou financier, personnes âgées, handicapés, allocataires RSA, migrants...



Mes compétences :

Écouter et analyser la situation

Définir un projet d'accompagnement social avec la

Orienter et conseiller sur les dispositifs d'aide

Mise en place d'actions collectives

Qualité relationnelle et d'adaptation

Lutte contre l'exclusion

Permettre l'accès à l'autonomie