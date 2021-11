Julie MISTOUFLET

Ayant travaillé presque 10 ans dans l'Hôtellerie et le Tourisme et après 6 mois de road-trip en Amérique du Sud, je décide de faire un virage à 360° dans ma carrière professionnelle.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le milieu du Marketing Digital.



Mes compétences en WebMarketing :

- Développer les leviers webmarketing : référencement SEO, Google Ads, Réseaux sociaux (Facebook Ads et Community Management), Emailing, création de contenu

- Concevoir une stratégie webmarketing en cohérence avec les enjeux stratégiques de lentreprise

- Mettre en place un tracking, analyser les résultats et déclencher les actions correctives



Mes compétences dans le milieu du tourisme & soft-skills

- Maîtriser couramment trois langues (Français, Anglais et Espagnol)

- Accueillir et renseigner une clientèle française et étrangère



Je suis une personne débrouillarde, persévérante, chaleureuse et à l'écoute de vos besoins.



Vous avez des besoins pour votre entreprise ? J'ai des solutions ! Contactez-moi pour en savoir plus !