Clothilde PETIT

Etudiante en licence professionnelle Communication Publique et titulaire d’un BTS Tourisme, je suis à la recherche d’un emploi à partir du 1er juillet 2015, en tant que Conseillère en séjour / assistante communication au sein d’un office de tourisme ou structure touristique, ou Assistante Communication au sein d’une collectivité territoriale ou organisme public.

Je recherche CDD, CDI, missions d’intérim, poste saisonnier, temps plein ou partiel sur toute la France. Si vous avez connaissance d’offres susceptibles de m’intéresser et si vous pouvez diffuser ma recherche parmi vos connaissances, n’hésitez pas à me contacter !





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

SITRA