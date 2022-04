Je m'appelle Clothilde PETIT, je suis actuellement en poste dans un cabinet comptable parisien depuis octobre 2013, avec un portefeuille d'environ 30 clients à gérer de la saisie, déclarations fiscales, fiches de paies simple, départ d'un salarié déclarations sociales périodiques et annuelles jusqu'a l'établissement du bilan. Auparavant, j'ai effectué 2 ans en alternance dans un cabinet d'expertise comptable dans le département de l'essonne, ainsi qu'un an dans un service comptabilité - Assistante comptable fournisseurs SONOVENTE.COM (Palaiseau - 91) toujours en alternance.

Après la fin de mes études j'ai effectué un remplacement dans le service comptabilité fournisseur, chez Composite industrie (Bondoufle - 91).



Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de la comptabilité principalement dans l'Essonne (Commune avoisinant EVRY) et si possible en cabinet d'expertise comptable mais je suis ouverte à d'autres domaines.

Je suis ici pour renforcer mes contacts dans les métiers de comptabilité ou autre afin d'améliorer mes compétences.



Mes compétences :

Comptabilité

Internet

Bilan

Saisie d'un dossier, respect des échéances, fiscal