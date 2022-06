Détendre le corps, relaxer l'esprit. J'accompagne adultes et ados vers plus de sérénité par la relaxation verbale, la sophrologie, la sophro-analyse, la respiration et les outils de pleine conscience.

Je suis installée en tant que Sophrologue et Sophro-Analyste depuis mai 2015 à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines.



---------------------



Après une carrière dans le marketing et la communication interne et externe au sein du Groupe Camif, de Webformance (Publicis Groupe) et dans le domaine de la formation à l'École Centrale Paris, je me suis orientée vers mon aspiration profonde : l'accompagnement et la relation d'aide. Le fil rouge ? L'humain, les liens, la relation, la créativité.



---------------------



Julie PALLATIER

Sophrologue Sophro-Analyste



Mobile : 06 62 47 32 03

Email : julie@pallatier.com



13 rue Raspail - 78140 Vélizy-Villacoublay



Site Web : https://julie.pallatier.com