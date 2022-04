Célia SCHULTZ

Professionnelle de la relation client B to B, mon expérience professionnelle s'articule autour de deux pôles de compétences :

* le marketing : mise en œuvre d'un plan marketing opérationnel,

* la vente : commercialisation de produits de grande consommation et de services aux entreprises en cycle long.



Curieuse, enthousiaste, autonome, organisée, déterminée sont les principales qualités qui me sont reconnues.



Aujourd'hui, j'aspire à travailler toujours au plus près du client et à relever de nouveaux défis.



Mon projet professionnel : intégrer une société en France où je pourrai consolider mes acquis et développer un savoir-faire complémentaire en management , tout en contribuant à son développement.







Mes compétences :

Chef de secteur

Conseil

Marketing opérationnel

Chargé de clientèle

Fidélisation client

Management transversal

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Microsoft Office

Gestion de projet

Animation d'équipe

Négociation commerciale

Commerce B2B

Formation

Développement commercial

Gestion budgétaire