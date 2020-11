Julie RUCHOU

Vive, positive et désireuse d'apprendre toujours un peu plus!



Mon parcours universitaire est caractérisé par sa diversité (Lettres, sémiotique, marketing...) qui constitue pour moi une grande richesse.



Au cours de mes études, j'ai développé un goût prononcé pour l'analyse de la société moderne et l'évolution des mentalités humaines. J'ai pu ainsi grâce à mes études littéraires me pencher sur la culture et la sensibilité des auteurs au fil des siècles et au fil des évolutions historiques, technologiques et sociales.

En complément, mon cursus en sémiotique m'a permis d'aiguiser mon sens critique sur les communications actuelles et d'analyser leur rapport avec l'individu. Mon stage à Londres m'a notamment permis d'établir et de développer des stratégies e-marketing pour une meilleure visibilité d'entreprise en travaillant sur le rapport avec l'internaute.



Mon goût pour l'être humain, le développement personnel, ainsi que les mécanismes d'efficacité professionnelle et de motivation me mène à m'intéresser au domaine des ressources humaines et le coaching.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Littérature

Marketing

Ressources humaines

Sémiotique