Titulaire d'un Master 2 de Droit fiscal et bénéficiant de 5 années d'expérience en cabinet d'avocat, je suis à votre disposition pour vous assister dans le cadre de contrôles fiscaux et vous conseiller dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels.



Mes compétences :

Droit public

Droit fiscal

Droit commercial

Droit des affaires