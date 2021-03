Julie TESORIERE

J'occupe depuis 2012 des postes opérationnels et stratégiques notamment dans le domaine des RH, du recrutement et de la gestion administrative et commerciale.



Partenaire des managers, je minscris dans un rôle de conseil et de support dans la gestion individuelle et collective des équipes, en créant des liens solides avec la direction et le management de proximité.

J'aime repérer de nouveaux talents, accompagner les collaborateurs et m'impliquer dans l'actualité et la vie des services de mon entreprise afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins.

Je donne naturellement une grande importance aux rapports humains et à la communication.



Mes atouts : ma grande réactivité, mon dynamisme, ma bonne humeur, mon empathie , mon goût pour les défis.



Ma Devise : "Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles" Oscar Wilde



Vous voulez en savoir plus ? Contactez moi par mail à l'adresse mathurinjulie@hotmail.fr ou via LinkedIn



Au plaisir d'échanger !