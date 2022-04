Julie UHART

Bonjour,



Aujourd’hui, commerciale pour Khéops Sécurité, société proposant de protéger les biens et les personnes en installant et en télé surveillant des systèmes de détection intrusion; de vidéo protection et de contrôle d'accès que ce soit pour les particuliers, professionnels et collectivités. Je souhaite développer le secteur des Landes, en particulier Mont de Marsan, tout en fidélisant nos clients actuels en leur proposant nos solutions innovantes en matière de système d'alarme, de vidéo surveillance et de contrôle d'accès.



Le domaine de l'alarme est en constante évolution, il faut néanmoins proposer et vendre quelque chose de fiable dans le temps tout en répondant aux exigences de nos clients, ce que sait parfaitement faire Khéops Sécurité.