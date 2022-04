Julie VADO

Expérimentée dans différents secteurs : l'administration, la comptabilité et les assurances, je souhaite mettre à votre disposition mon professionnalisme, acquis durant ces dernières années.

Je suis rigoureuse, organisée et polyvalente. Je m'adapte facilement à un nouvel environnement de travail et maîtrise rapidement les nouveaux logiciels et leurs fonctionnalités.



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion administrative

Rédaction de contenus

Comptabilité