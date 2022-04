Julie VAN ISEGHEM

Issue d'une formation Marketing et après une premières expérience de 7 mois en tant que chargée de missions Webmarketin & communication, j'ai souhaité me diriger vers la gestion des ressources humaines.

Mon poste de manager chez Mcdonald's m'a alors appris l'encadrement d'une équipe en vue de l'atteinte d'objectifs définis, la veille en matière de législation sociale et l'autonomie.

Aujourd'hui, j'ai choisi d'approfondir et développer mes compétences en GRH en me formant au métier de gestionnaire de paie. J'ai intégré le pôle Ressources Humaines à la Fiduciaire Parisienne en tant qu'assistante RH, et apprends en parallèle le métier de gestionnaire de paie par la voie de l'apprentissage.



Mes compétences :

Veille en droit social et droit du travail

Traitement des charges sociales

Administration du personnel

Pratique du logiciel de paie Quadratus

Réalisation et émission des bulletins de paie