Julie VANDERLOOVEN

Suite à mon BTS Assistante de gestion PME PMI, j’ai occupé pendant 11ans, le poste d’assistante commerciale de l’agence de Lille pour la société DAIKIN.

Cette fonction m’a permis d’exercer des missions variées et ce en collaboration avec les différents services de l’entreprise (logistique, comptabilité, marketing, affaires générales, crédit client…), j’y ai donc acquis une grande polyvalence me permettant de m’adapter aux différents changements d’organisation liés à l’évolution de l’entreprise.

Je me suis vue confiée de nombreuses responsabilités notamment la gestion des budgets : marketing et commercial, l’organisation intégrale des séminaires, la formation du personnel entrant, le suivi des contrats de qualification, des personnels intérimaires et des stagiaires.





Mes compétences :

Recouvrement

Diriger organiser les réunions

Diriger un projet dans son ensemble