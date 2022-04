Julie VANISCOTTE

Enthousiaste et intéressée, le monde du vin me passionne et ma curiosité m'a poussé à intégrer un BTS Vins et Spiritueux en Alternance (1 an).



J'effectue mon alternance au Domaine Melody à Mercurol depuis Août 2017 après avoir participé au préalable avec ce domaine au "Salon des Vins de Tain l'Hermitage" et à celui de" Découverte en Vallée du Rhône" (2017).



Je continue à développer mes connaissances en participant à divers évènements (salons, foires, ateliers,...) et me rapproche du secteur commercial en couplant un support marketing à des expériences vécues avec des agents commerciaux du Domaine Melody.



Mes compétences :

Travaux en vert

Travaux en cave

Empathique, curieuse, esprit d'initiative, implica