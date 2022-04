Julie VANSTEENKISTE

L’organisme Chrysalide Concept Formation est né d’une volonté de construire et répondre à des offres personnalisées et de qualité afin de satisfaire les clients.



Organisme de formation spécialisé dans le management - RH/ droit - Représentants du personnel notamment

* Animer une réunion

* Gestion des conflits

* Manager son équipe au quotidien

* Bien communiquer avec son équipe

* Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

* L'essentiel des Ressources Humaines

* Droit et gestion de la formation

* C.S.S.C.T

* C.S.E formation l'essentiel

* C.S.E les fondamentaux

* C.S.E secrétaire et trésorier





Nos formations sont dirigées par des formateurs ayant une entière connaissance du sujet et une capacité d’adaptation leur permettant d’adapter la formation selon vos attentes.



Chrysalide Concept est un organisme de formation spécialisé dans les formations intra-entreprise.



https://chrysalide-concept-formation.fr