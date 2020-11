Dany LECLERCQ

Consultant-formateur depuis le début de l'année 2013, mon parcours professionnel et expérientiel accompagné d'enseignements a contribué à accroître et diversifier mes compétences, ce parcours ma amené à proposer et partager mes savoirs par l'intermédiaire de la formation

je peux ajuster et concevoir des supports pédagogiques spécifiques en fonction d'objectifs particuliers



Indicateurs R.H & pilotage des données sociales,

L'entretien professionnel, médiation

Manager son équipe au quotidien,

Les Institutions Représentatives du Personnel (C.S.E. C.S.S.C.T.)

Référent Harcèlement sexuel et agissement sexistes

Le droit Social ; pénal du travail, l'obligation de sécurité & résultat.

Droit et gestion de la formation continue,

Améliorer sa communication (comportement assertif)

Accompagnement à la réorientation professionnelle

Gestion des conflits, gestion du Stress



- Formateur/accompagnateur en orientation et reconversion professionnelle sur différents dispositifs : @3C ; Validation de Parcours Prof. ; I.E.J (Initiative pour l'Emploi des Jeunes)



- Enseignant vacataire Instituts Universitaires du littoral :

Hygiène et sécurité ; G.P.E.C. ; Gestion de la formation et recrutement ; Entretien et médiation ; Partenaires sociaux, Droit social



Références : EIFFAGE Cuincy - GDF Dunkerque IKEA Reims TOYOTA Somain - DUACOM Douai - FAURECIA Henin Beaumont - POMONA Nœux les - Mines - MICROPROSS Villeneuve dAscq WEIR Vendin le Vieil - DAUNAT PICARDIE ; XPO LOGISTICS - Y SCHOOLS Troyes - GRETA LILLE METROPOLE et DUNKERQUE - I.U.T. Instituts Universitaires du littoral ()





Mes compétences :

Dynamique de groupe

Pilotage du changement

Connaissances juridiques

Droit Social

Management Participatif

Relations Sociales

Performance