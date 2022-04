Julie VEAU

Vous êtes chef d'entreprise, votre permis de conduire est indispensable. Je le protège à titre professionnel et privé.

Vous voulez répondre à vos obligations d'évaluation des risques, je vous conseil et mets en place votre Document Unique ainsi que la pénibilité de vos salariés.

Nos juristes sont à votre disposition afin de vous informez et vous renseignez sur l'environnement juridique de l'entreprise, vos relations clients, fournisseurs et vos droits et obligations à l'égard de vos salariés.



Mes compétences :

Commerciale

Marketing

Marketing réseau

Prévention des risques professionnels

Prospection

Négociation contrats

Développement commercial

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Vente