Julie, étudiante en communication s'est inscrit sur Viadeo:



- Pour RENCONTRER des professionnels,de préférences dans le domaine de la communication et du marketing appliqué au WEB.

- Pour bénéficier de sages CONSEILS.



Mes compétences :

Étude de marché

Plan de communication

Reflexion et methodologie

Gestion de projet

Informatique (logiciels suite Microsoft et Adobe)

Créativité et méthodologie