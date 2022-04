Madame, Monsieur,



Depuis maintenant 4 ans, j'évolue au sein de divers laboratoires de recherche et d’analyse. Cette richesse d’expériences m'a permis d'étendre mes compétences, de développer mes savoir-faire et d’acquérir de solides connaissances en matière de techniques analytiques et de recherches. Elle m’a aussi confortée dans ma décision initiale de travailler en laboratoire. Je me permets aujourd'hui de vous envoyer ma candidature pour solliciter un poste de technicienne de laboratoire.



Forte des connaissances acquises au cours de mes études et de mes diverses expériences professionnelles, je possède les qualités requises pour tenir avec succès un poste de technicien de laboratoire au sein de votre structure. J’ai également étendu mes aptitudes à travailler en équipe en m’intégrant au monde du travail et en comprenant son fonctionnement.

Ma rigueur et mon dynamisme, associés à ma volonté de m'impliquer pleinement dans les fonctions que vous pourriez me confier, me permettront d'être un élément productif de votre laboratoire.



Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à cette demande et je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.



Vous priant d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





Julie VERGNEAULT



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Microbiologie

Biochimie

Hémostase

Banque du sang

Hématologie

Biologie moléculaire

Sérologie

Glims

MPL

Reception, tri et gestion des non conformités des

Microsoft Office

Clinicom