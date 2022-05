Bonjour Madame, Messieur,





De retour d’un voyage de cinq mois en Nouvelle Zélande pour améliorer mon anglais et m’ouvrir à de nouveaux horizons, je suis de retour en France depuis Février 2016.





Etant toujours attiré par la biologie et le travail en Université, je viens vers vous pour vous proposer mes services de technicien en biotechnologie.





Après l’obtention d’un BTS en biotechnologies, j'ai travaillé deux ans à Biomérieux (Marcy l'Etoile) à Lyon en production au sein de l'équipe Vidas, six mois à CITox-Lab (Miserey) dans le service histologie, et six mois à l’Université d’Angers dans le département horticultures et semences (équipes ALSA, Fungisem).





Ces expériences m’ont permis de prendre en technicités, organisation, responsabilités sur les manipulations génétiques courantes en laboratoire, et ainsi de la rigueur.

Je serais heureuse de pouvoir vous exprimer plus en détail les motivations qui m'animent au cours d'un entretien.





Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.









Mickael DEUEZ



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Biotechnologies

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

HPLC

CDP

Microbiologie

PCR

Quantitative PCR

Electrophoresis

NGS

Traçabilité ,gestion des stock

Qualité

R&D biologie