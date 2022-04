Julie VERNEREY

Après 12 ans en poste chez un transitaire, j’ai fait le choix de reprendre une année d’études afin de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances techniques qui me permettront de développer mes compétences déjà acquises et ainsi de m’ouvrir à de nouveaux métiers.



Grâce à un Congé Individuel de Formation et un financement Fongecif, j’ai intégré le mastère spécialisé Manager Achats et Supply Chain de la Toulouse Buisness School.

Au cours de cette année scolaire, j’ai pu approfondir mes connaissances en matière d’achats et de gestion de la supply chain. J’ai découvert les techniques utilisées dans ces métiers et les diverses activités qui les constituent.



C'est aujourd'hui vers le métier d'acheteur que je souhaite orienter ma carrière professionnelle.





Mes compétences :

Douane

Transport

Relation client

Relations internationales

Export

Service client

Contractualisation

Négociation achats

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de la qualité

Achats

Amélioration continue

Suivi des fournisseurs