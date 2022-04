Julie VERRECCHIA

Forte aptitude à la communication et aisance relationnelle :

- Capacité d’animation de groupes de travail

- Capacité à synthétiser, vulgariser et valoriser des projets complexes

- Capacité d’intervention en conférences



Capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles



Maîtrise des systèmes de réglementations et normes :

- Environnementales (code de l’environnement, lois grenelle, loi sur l’eau, réglementation ICPE, politique des déchets, Directive de la performance énergétique…)

- Techniques (lois finances, normes harmonisées et DTU, Règlement Produit de Construction, Directive Machine, …)



Auditrice QSE :

- Selon les normes ISO 14001 : 2004 (management de l’environnement) et ISO 9001 : 2008 (Management de la qualité) et OHSAS 18001 : 2008 (management de la sécurité)

- Suivi des certifications HQE®, (P)H&E, BREEAM et LEED en phase chantier, réalisation de diagnostics environnementaux / études d’impact pour des projets urbains ou de construction, études environnementales sur des projets de construction : Bilan Carbone)





Mes compétences :

Management QSE