Julie VERRIER

Etudiante, je suis une personne qui aime mener des projets. Je possède un bon relationnel et sais mettre en place un agenda et un budget. Passionnée par le principe de développement durable, j'ai tout d'abord fait des études en écologie pour ensuite m’orienter vers l'environnement appliqué au monde industriel. La réflexion autour de notre gestion des ressources, des questions d’économie circulaire et d’efficacité énergétique m’intéressent particulièrement.



Je vous encourage à me contacter. Je souhaite développer mon réseau professionnel. Si vous avez des questions je tenterai d'y répondre dans la mesure de mes moyens.



Merci de vous intéresser à mon profil.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe

Journalisme scientifique