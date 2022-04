Julie VERRIER

Ingénieur-Docteur en Sciences de la Vie, je suis actuellement chef de projet R&D en mycologie et parasitologie chez Ademtech où j'interviens dans le développement de kit d'extraction d'ADN de pathogène à partir de prélèvements ainsi qu'en soutien du Contrôle Qualité.



Mes différentes expériences, depuis le début de ma carrière à Winnipeg pour un stage en biochimie jusqu'à mon précédent poste d'ATER enseignant parasitologie, mycologie médicale et bactériologie en école d'ingénieurs et en pharmacie, démontrent ma capacité d'adaptation à de nouveaux challenges et ma flexibilité.



J'ai ainsi travaillé sur différents aspects de la biologie moléculaire et notamment la transcriptomique aussi bien pour étudier les voies métaboliques affectées en présence de médicaments au niveau des hépatocytes que pour la mise au point de biosenseurs bactériens. Lors de ma thèse puis de mon poste d'ATER, j'ai développé plusieurs méthodes de diagnostic moléculaire des pathogènes fongiques directement à partir du prélèvement clinique. Il en résulte la publication de cinq articles en anglais dans des journaux scientifiques renommés.



Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour manager une petite équipe puis co-encadrer successivement un étudiant en master de médecine puis une doctorante en sciences.



Mes compétences :

Microbiologie

Mycologie

Microsoft Office

Clonage

Biologie moléculaire

Gestion de projet

Management