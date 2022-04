Actuellement en CDI chez L’Oréal (Cosmétique Active France) pour les marques Roger & Gallet et Skin Ceuticals en tant que visiteuse pharmaceutique, je suis en charge d’un portefeuille de pharmacies et parapharmacies générant près d’un million d’euros de CA.



Maintien et développement de la relation commerciale.



Implantation de nouveaux produits.



Optimisation de la présence et des emplacements des références en linéaire.



Prospection.