Madame, Monsieur,



Je suis actuellement étudiante en deuxième année de Master, Programme Grande École en spécialisation Marketing à l’Ecole Supérieure de Management - Alternance (ESM-A).



Je désire poursuivre mes études et développer mon expérience professionnelle dans une entité commerciale. Celle-ci me permettant d’évoluer au sein d’un groupe, en y apportant mon sens de l’analyse, ma force de proposition, mon aptitude à la communication, et mon organisation.



Le rythme de l’alternance serait de 3 jours dans votre entreprise (du lundi au mercredi) et de 2 jours à l’école, (contrat de professionnalisation)



Julie VIGEAN





Mes compétences :

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Sens de l'analyse/de la synthèse

Esprit d'équipe