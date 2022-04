Julie VILLAIN

Après une formation en école de commerce, j'ai intégré l'entreprise Aboutir Emploi sur un poste de Chargée de recrutement pour l'ouverture et le développement de l'agence de Poitiers.

Spécialisée dans le secteur du médico-social, Aboutir Emploi travaille avec des établissements privés ou publics pour répondre à leur besoin temporaire ou non en ressources humaines.

Polyvalente sur mon poste, je recrute le personnel et suis leur parcours en structure. Je gère ensuite l'ensemble des activités administratives de gestion des ressources humaines (rédaction des contrats, paies des intérimaires, facturation clients,...).



Mes compétences :

Gestion de projets

Coordination de mission

Ressources humaines

Recrutement

Gestion du personnel

Gestion de la relation client