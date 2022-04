Julie VILLARD

Chef de projet fonctionnel basée à lorient, je définis, coordonne et assure le développement de vos interfaces numériques.

Je privilégie la gestion de projet à travers l'application des méthodes agiles scrum et kanban.

Je suis mobile sur le Morbihan, éventuellement sur le Finistère, l'Ile-et-vilaine et la Loire atlantique.



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Conception fonctionnelle

Appels d'offres

Suivi de projet

Conception web

Gestion de projet

Spécifications IHM

Cadrage

Planification

Relation client

Technologies innovantes

Chiffrages

back office

scrum

MOT Testing

Kanban

IPTV