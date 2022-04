Julie VINCE

Dynamique et avide de challenge, les experiences au sein de GDF SUEZ et d'Arriva Chaussures ont pu compléter mon savoir faire.



Commercial auprès d'une clientèle professionnelle, je suis en charge du développement du chiffre d'affaires et de la fidélisation sur le secteur du 35. Fournisseur des consommables d'hygiène je m'occupe de développer le business auprès des entreprises de propreté et de répondre aux besoin des professionnels.



Mes compétences :

Découverte des besoins

Développement commercial

Négociation commerciale

Création de plaquettes entreprises

Prospection commerciale

Création d'e-mailing

Présentation offre commerciale