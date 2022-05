Marie-Claire SPECIEL

Extrêmement dynamique et à la recherche de solutions permettant de simplifier tous les fonctionnements internes, je prends plaisir à faire aboutir les projets en créant une synergie autour d'enjeux humains, financiers et organisationnels en cohérence avec la stratégie globale.



Mes expériences professionnelles autour de la gestion de projets m'ont permis de mettre en œuvre ma formation ESC chef de projet commercial ainsi que de cadre gestionnaire des techniques et méthodes industrielles. Un sens du service client autant interne qu'externe, pratiqué essentiellement dans des grands groupes industriels mais également dans les PME-PMI. J'ai développé des qualités de négociation et de management y compris en situation de crise sociale ou de perturbations techniques.



Ma curiosité et mon goût pour la technique m'ont amenés à appréhender les exigences de différentes filières (Énergie, agro-alimentaire, bâtiment, formation pour adulte...), de plusieurs milieux (Industries, collectivités locales, Grande distribution, adultes en reconversion...) à travers des missions de commercialisation de produits ou de services, de portage de politiques en ressources humaines (GPEC, formation, relations Sociales, cadre formation), de chef de projet commercial ou en tant que responsable d'investissements travaux 44 M€ (Gestion OPEX et CAPEX en techniques électricité) ou responsable de marché dans la sécurité industrielle Gaz (2M€ de CA).



Mes compétences :

Commerce international

GPEC Recrutement Formation Mobilité

Chef de projet technico économique

Commercial grands comptes industries

Prévisions et suivi d'OPEX et CAPEX

chef de projets commerciaux