Julie VION

Randstad, deuxième acteur mondial en ressources humaines, accompagne chaque année 45 000 entreprises et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Spécialiste du recrutement dans le secteur de l'industrie, je m'occupe du Sourcing, de la sélection et du suivi des intérimaires.



Mon objectif étant de permettre à nos intérimaires de travailler dans le secteur qu'il souhaites, d’acquérir de nouvelles compétences ou expériences ainsi que d'être en adéquation avec les besoins de nos clients.