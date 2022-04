Julie VIRENQUE

Je recherche de nouvelles opportunités dans le secteur de la décoration et du commerce.



Mon projet professionnel est de mettre mes compétences en décoration au service de la vente et du conseil.



Mon parcours professionnel:

Mes divers expériences (5 ans) dans la décoration (conception et réalisation de l'aménagement d'intérieur, peintures décoratives sur différents supports) m'ont permis de développer des compétences telles que:



- Cibler les attentes du client et définir les caractéristiques du projet (fonctionnalité de l'espace, matériaux, coloris,...).

- Rechercher et sélectionner les éléments de décoration en fonction des choix du client.

- Concevoir des agencements d'intérieurs, les présenter (maquettes,échantillons, devis) et les réaliser.

- Préparer les surfaces (murs) et restaurer (meubles) avant de les décorer.

- Mettre en pratique les techniques de peintures décoratives (application d'enduits décoratifs, réalisation de pochoirs, pose de feuilles d'or, techniques de moulages, de collages...) acquissent lors de mes études.



En parallèle, mes études en psychologie et d'autres expériences professionnelles dans le domaine du tourisme (hôtesse d'accueil dans un office du tourisme 3 mois) et de l'hôtellerie (serveuse 6 mois)

m'ont permis de cultiver mon sens relationnel/ de l'échange; plus précisément à cibler les attentes des clients et de répondre à leurs besoins.



Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à m'ajouter à vos contact Viadéo ou à me contacter sur ma boite mail: jvirenque@wanadoo.fr



Cordialement



Mes compétences :

Création

Création d'ambiance

Décoration

Décoration d'intérieur

Peinture

peinture décorative

Réalisation

Recrutement

Vente