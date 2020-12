Aurore SEBAN (DEVRED)

Après 7 ans dexpériences dans lexcellence opérationnelle en tant que salarié,

jexerce aujourdhui en freelance. Le Lean est avant tout un état desprit

permettant daméliorer lefficacité opérationnelle. Je mappuie sur les outils de

développement personnel et de coaching pour accompagner la ligne managériale dans cette transformation et identifier des valeurs communes dune équipe.

Mon aisance relationnelle, ma détermination et mon optimisme, me permettent datteindre lobjectif fixé par mon client.





Certifiée Black Belt Lean Six Sigma

Certifiée Coach Professionnel ICF



Mes compétences :

Pack Office

Management d'équipe

Gestion de projet

Développement personnel

Coaching

Lean

Lean management