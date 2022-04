André PERRET

50% auvergnat (allier)et 50% belge...francillien par nécessité.

Parcours dans la fonction Ressources Humaines en Entreprise(groupe Saint Gobain), une expérience de quelques années de créateur d'entreprises industrielles, puis 15 ans de conseils (recrutement,évaluation,formation)

Impliqué dans la reflexion sur le risk-managment en RH, sur la valorisation économique du Capital Humain, sur la gestion de l'interculturel.

Bonne expertise des enquêtes de climat social et des motivations des salariés.

Formation (management, tuteurs, expression écrite, interculturel, Entretiens d'évaluation...)

Recrutement de cadres et techniciens supérieurs.

Optimisation des charges sociales.

Connaissance des milieux de l'énergie nucléaire, des secteurs extractifs (minerais,pétrole), de la plasturgie(extrusion), de la logistique et des transports, des transports urbains et de la maintenance ferroviaire (RATP), du second oeuvre, de l'automobile,des "help-desk", des milieux consulaires et au sens large, des problématiques "expatriées" avec une prédilection pour l'afrique (gabon, sénégal,tchad, cameroun, congo, maroc, madagascar, niger,tunisie...)avec opérations sur site (recrutement de cadres et techniciens locaux, formation management).

J'ai la chance et l'honneur de compter ou d'avoir compté pour client : la RATP, EXXON MOBIL, TFE, COMILOG-ERAMET,COGEMA, Le CEA, Fanuc Robotics, PSA, Panhard, ATOS Origin,Minigrip...

http://blogs.aol.fr/aperrh/afriqueetplusencore

Membre de l'ANDRH, du comité de rédaction de la revue Personnel, vice-président du groupe Paris Alésia-Nation, et membre du comité de lecture du prix "le stylo d'or"(meilleur ouvrage RH de l'année).Président du groupe GARF Auvergne.Enseignant à l'université Paris XII et Paris VIII en filière RH, mais aussi à l'ENOES,à l'IGS et à Bordeaux Ecole Management au mastère de l'Institut du Management des Risques,et à l'IAE Gustave Eiffel.

Pour me joindre : aperrh@aol.com

J'accepte les demandes de contact mais motivées.

Vous pouvez aussi me retrouver plus sérieusement sur Linkedin.



Publications :

Participation à Manageor (Dunod)

Co-auteur du Grand Livre de la Formation (Dunod 2012)

http://www.dunod.com/entreprise-gestion/entreprise-et-management/ressources-humaines-management/master-et-doctorat/le-grand-livre-de-la-formation

Auteur de Travailler avec les nouvelles générations ( juin 2012 chez Studyrama)

Auteur de de Faire de la Paie mon métier. (Studyrama fin 2013)

co auteur chez Dunod : A quoi ressemblera la fonction RH demain...

Blog : http://dpmassocies.overblog.com/ ou passions rh











HUBS : risk-management, la problématique culturelle des jeunes en entreprise, interculturel, afrique, madagascar, auvergne,maroc, fusions-acquisitions,knowledge management,IMR,Expatriation,marketing RH,Morêt-Veneux-Ecuelles, ...



Ressources humaines

Conseil

Direction des ressources humaines