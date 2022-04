Bonjour à Toutes et à Tous,



Chargée de Recrutement au sein de l'agence ALTEN de Nantes, je suis en charge des recrutements sur les régions Pays de La Loire, Poitou-Charentes et Centre.



Si vous êtes en recherche active ou bien en veille pour de nouvelles opportunités vous pouvez me transmettre votre CV à l'adresse suivante : julie.voglimacci@alten.com (confidentialité dans le traitement de votre candidature).



De nombreux postes en CDI à pourvoir chez ALTEN dans l'OUEST ! Des démarrages sur projet (durée moyenne 12-18 mois) mais aussi sur profil en anticipation. Le fait d'avoir un préavis n'est donc pas un point bloquant! Retrouvez nos offres surArray



ALTEN Nantes est une agence dynamique, dotée d'un bon esprit d'équipe. Nos 400 consultants ingénieurs contribuent au quotidien au développement de l'activité et de notre légitimité chez les clients (80 actifs sur le périmètre!). En local, 15 managers assurent le suivi des carrières et des projets, avec le soutien de l'équipe RH.



--------------------------------------------------



NOTRE POSITIONNEMENT MULTISPECIALISTE



Nos équipes sont constituées de consultants ingénieurs spécialistes dans différents domaines de compétences. Nous intervenons dans des secteurs d'activité variés : aéronautique/spatial, ferroviaire/naval, automobile, énergie, industries autres, multimédia/services, défense, banque/tertiaire,

télécoms, (micro)électronique.



Pour ce faire, nous menons une politique de recrutement exigeante & entretenons des partenariats privilégiés avec les grandes écoles et universités en France et en Europe.



NOS 4 VALEURS FONDAMENTALES :

La Satisfaction des clients

La culture d’Ingénieur

L’esprit d’Equipe

Le Respect des engagements



Quelques news ALTEN :



- http://www.altenrecrute.fr/blog-alten/selection

- http://www.alten.fr/alten-s-engage



Mes compétences :

Strategic Human Resource Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Windows