Marie VOGLIMACCI

Mes compétences :

Organiser ou adapter la seance d'animation selon l

Habilition Prévention et secours Civique de niveau

Concevoir ou participer à l'élaboration des progra

Surveiller les actes de la vie quotidienne d'enfan

Réaliser des interventions nécessitant une habilit

Recenser les besoins de suivi sanitaire d'enfants

Gestes d'urgence et de secours

Règles d'hygiène et de sécurité

Mettre à disposition du public des jeux et des jou

Psychologie de l'enfant

Techniques pédagogique

Concevoir des supports d'information et de communi

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant

Suivre les besoins en équipements , matériels et c

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller

Informer le directeur , les parents

Ranger l'espaces d'animation

Présenter le programme d'activiter aux enfants

Préparer l'espace d'animation et guider les partic

Informer les parents sur l'organistion de la struc

Présenter des spectacles avec les enfants au publi

Réaliser des spectacles avec les enfants (élaborat

Décorer et mett