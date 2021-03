Julie VOLLAND GONIN

Ma formation au département Génie electrique de l'INSA Lyon ainsi que mes expériences professionnelles (poste de developpeur software embarqué et d'ingenieur design numerique chez ST, projet de fin d'étude en Suede en microelectronique et stage sur l'électronique embarquée), m'ont permis d'acquérir des compétences en developpement et verification de logiciel embarqué, électronique numérique, développement FPGA & ASIC, développement HW/SW sur système embarqué et gestion de projet.



Mes compétences :

Arm

ASIC

Assembleur

Assembleur ARM

Assembly

ChIP

Conception

Conception Design

Cryptographie

Design

Digital

Electrical

Electronique

Firmware

FPGA

Hardware

HARDWARE & SOFTWARE

Microcontroleur

Microcontroller

microcontroller programming

Microprocesseur

NOC

Perl

Programmation

Programming

Sécurité

Simulation

Soc

TCL

Verilog

VHDL